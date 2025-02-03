Trabzonspor Zubkov'u Transfer Etti - Son Dakika
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Trabzonspor Zubkov'u Transfer Etti

Trabzonspor Zubkov\'u Transfer Etti

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Zubkov ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

03.02.2025 18:40
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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünden transfer ettiği Oleksandr Zubkov ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kadrosunu Oleksandr Zubkov ile güçlendirdi. Bordo-mavililer, fesh bedeli olarak Ukrayna kulübüne 6 milyon Euro ödeyecek. Karadeniz ekibi bu rakamı ise 6 taksit halinde ödeyecek. Karadeniz ekibi 2024-2025 sezonunun geri kalan bölümü için 725 bin Euro, sonraki sezonlar içen ise 1 Milyon 450 bin Euro ödeme yapacak.

İmza töreni düzenlendi

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Ara transfer döneminde kariyerli ve kaliteli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Scout ekibimizin olumlu raporu ve hocamızın onayı sonrasında Zubkov ile sözleşme imzalıyoruz. Bu transferin gerçekleşmesinde Zubkov'un burada oynama arzusunun büyük rol oynadığını belirtmek isteriz. Kendisine bu tutumu için teşekkür ediyoruz. Başarılı kariyerine Trabzonspor'da da aynı şekilde devam edeceğine ve büyük camiamızın hedeflerine katkı sağlayarak iyi bir sezon geçireceğine olan inancımız tam" dedi.

Yeni transfer Oleksandr Zubkov ise Trabzonspor'un bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum; en iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Oleksandr Zubkov, 22 numaralı formayı giyecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Zubkov'u Transfer Etti - Son Dakika

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