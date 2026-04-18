Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

18.04.2026 18:05
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ, 81 yaşında hayatını kaybetti. Atay Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında SHP ve CHP'den Trabzon Belediye Başkanlığı da yapmıştı.

Trabzon spor Kulübü’nün eski başkanlarından ve Trabzon eski Belediye Başkanı Atay Aktuğ, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ATAY AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ 

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Atay Aktuğ'u Kaybettik. Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SİYASİ KARİYERİ VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Atay Aktuğ, sadece spor dünyasında değil, Trabzon’un yerel yönetiminde de tarihi bir figürdü. 1989-1994 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında Trabzon Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca şehrin altyapısından kültürel gelişimine kadar pek çok projede imzası bulundu.

ATAY AKTUĞ KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde, İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra; 1980-82 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev aldı. Daha sonra siyasete atılan Atay Aktuğ, 1989-94 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçildi. 2006 yılında görevini Nuri Albayrak'a bıraktı. Başkanlığı döneminde bir Türkiye Kupası iki adet de lig ikinciliği elde etti.

