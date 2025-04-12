Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışları Kemer'de Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışları Kemer'de Devam Ediyor

Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışları Kemer\'de Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci gününde, sporcular Toros Dağları manzarasında zorlu bir parkurda mücadele etti. Yarışların son günü için hazırlıklar başladı.

12.04.2025 19:52  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesi, Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'na ev sahipliği yapıyor. Yarışın ikinci gününde Toros Dağları manzarasında finiş mücadelesi yaşandı.

Antalya'nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi. 'Bisikletin Kalbi Kemer'de Atıyor' sloganıyla Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl 3. kez düzenlenen yarışın ikinci gününde Gedelme Yaylası'ndan start alan sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması Yaylaları'ndan geçecek. Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarından, Toros Dağları manzarasındaki 60 kilometrelik parkurda verilen mücadelenin ardından sporcular finişe ulaştı.

Enduro Organizasyon & Sky Events tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde Ovacık Yaylası'ndan start verilecek. Kemer'in eşsiz güzelliğe sahip Tahtalı Dağı manzarası eşliğinde, Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla'dan geçecek sporcular, Kuzdere'de 60 kilometre sonunda bitiş çizgisine ulaşacak.

Enduro Organizasyon Kurucusu Semih Özdemir, düne göre bugün daha zor bir etap olduğunu belirterek, "Yarışçılardan da geri dönüşler bu yönde ama bir sıkıntı yok. Normal akış içerisinde devam etti. Mutluyuz ilk yarışçıları gördükten sonra. Artık yarın için hazırlıklarımızı başlattık. Parkur ise düne göre bugün biraz daha uzun ve zorluydu. Tırmanma biraz daha fazlaydı tabii bu da yarışçıları etkiledi" dedi.

Rus dağ bisikleti sporcusu Igor Riabkov ise, "Rusya dışındaki ilk yarışıma katıldım. Gerçekten çok beğendim, doğa özellikle çok güzel. Ayrıyeten organizasyon da çok güzel ve güvenli. Bugünkü parkur ise zorluydu ama bir o kadar da keyifli geçti" şeklinde konuştu.

Gravel sporcusu Ahmet Karaoğlan da, bu yarışın daha önce internetten izlediğini ve çok katılmak istediğini ifade ederek, "Ama daha önce katılma fırsatım olmamıştı yapılacağını duyunca gelmek istedim. Gravel bisiklet yarışları Türkiye'de yapılmıyor. Aynı zamanda Toros Dağları'nda yapılan bir yarış. Toroslarda bisiklet sürme şansını başka şekilde elde edemem. Benim için planlanmış bir rota var, organizasyon her şeyi hazırlamış. Ben sadece bisikletimi alıp geliyorum buraya benin için çok iyi bir deneyim oldu" dedi.

Dağ bisikleti kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Gökhan Uzuntaş (2: 42: 03,16)

2- Ivan Inozemtsev (2: 47: 25,33)

3- Pavel Melnikov (2: 52: 57,70)

Gravel kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Ahmet Karağolan (3: 00: 02,82)

2- Daria Pravilova (3: 07: 17,66)

3- Vitali Skorobogat (3: 09: 11,57)

E-bike kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Abdulkadir Erduru (2: 51: 11,26)

2- Efrahim Özcan (2: 52: 22,11)

3- Mert Alta (3: 19: 43,89) - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Toros Dağları, Etkinlik, Antalya, Emlak, Kemer, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışları Kemer'de Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
Okan Buruk’tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
Samsunspor’dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım
Basın toplantısına damga vurdu Okan Buruk’tan TFF’ye bomba gönderme Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk'tan TFF'ye bomba gönderme
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza

21:12 Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
20:57 Beşiktaş, RAMS Başakşehir’e sahasında 2-0 yenildi Beşiktaş, RAMS Başakşehir'e sahasında 2-0 yenildi
20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
08:10 Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
07:43 Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
01:39 Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
00:52 ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
00:35 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
00:19 Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 21:31:50. #7.12#
SON DAKİKA: Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışları Kemer'de Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement