Transfer dönemi alev alev! En Nesyri'nin ayrılığı Beşiktaş'a bağlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Transfer dönemi alev alev! En Nesyri'nin ayrılığı Beşiktaş'a bağlı

Haberin Videosunu İzleyin
Transfer dönemi alev alev! En Nesyri\'nin ayrılığı Beşiktaş\'a bağlı
15.01.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Transfer dönemi alev alev! En Nesyri\'nin ayrılığı Beşiktaş\'a bağlı
Haber Videosu

En-Nesyri için Napoli'den yeni bir transfer iddiası geldi. Serie A ekibi Napoli, En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldı. Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu belirtildi. Napoli'nin, Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En-Nesyri transferinde hızlanacağı ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın da bu iki oyuncuyla ilgilendiği ve Napoli'nin transfer planlamasında önce kendi kadro dengesini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Napoli cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya'dan gelen haberde, Serie A ekibinin En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldığı ve hamlenin kulüpte yaşanacak olası ayrılıklara bağlı olduğu öne sürüldü.

Dİ MARZIO: EN-NESYRI YENİDEN MASADA

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, En-Nesyri transferini yeniden masaya yatırdı. Haberde, Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu vurgulandı.

NAPOLI'DE ŞART: LUCCA YA DA NOA LANG AYRILIĞI

İddiaya göre Napoli, En-Nesyri için somut adım atmak adına hücum hattında bir ayrılık bekliyor. Serie A temsilcisinin, Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En-Nesyri transferinde hızlanacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DETAYI: BEKLEMEDE

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da Lorenzo Lucca ve Noa Lang ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu nedenle Napoli'nin, transfer planlamasında önce kendi kadro dengesini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Transfer Dönemi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer dönemi alev alev! En Nesyri'nin ayrılığı Beşiktaş'a bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi
Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor

17:15
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:25:21. #7.11#
SON DAKİKA: Transfer dönemi alev alev! En Nesyri'nin ayrılığı Beşiktaş'a bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.