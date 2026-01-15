Transfer dönemi alev alev! En Nesyri\'nin ayrılığı Beşiktaş\'a bağlı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Napoli cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya'dan gelen haberde, Serie A ekibinin En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldığı ve hamlenin kulüpte yaşanacak olası ayrılıklara bağlı olduğu öne sürüldü.

Dİ MARZIO: EN-NESYRI YENİDEN MASADA

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, En-Nesyri transferini yeniden masaya yatırdı. Haberde, Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu vurgulandı.

NAPOLI'DE ŞART: LUCCA YA DA NOA LANG AYRILIĞI

İddiaya göre Napoli, En-Nesyri için somut adım atmak adına hücum hattında bir ayrılık bekliyor. Serie A temsilcisinin, Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En-Nesyri transferinde hızlanacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DETAYI: BEKLEMEDE

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da Lorenzo Lucca ve Noa Lang ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu nedenle Napoli'nin, transfer planlamasında önce kendi kadro dengesini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.