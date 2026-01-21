Transfer için İstanbul\'dalar! Fenerbahçe\'de sürpriz veda

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYORLAR

Hollanda Ligi ekibi Ajax, eski oyuncusu Edson Alvarez'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Meksikalı orta saha oyuncusu için harekete geçildi.

AJAX, EDSON İÇİN İSTANBUL'DA

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Ajax'ın sportif direktörü Marijn Beuker, Edson Alvarez'in transferi için bugün İstanbul'a geldi. Beuker'in, Meksikalı futbolcunun temsilcisiyle görüşme yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı yaptı.