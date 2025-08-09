Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Uzun süredir transfer tahtası kapalı olan ve transfer yapamayan Süper Lig ekibi Kayserispor, tahtasının açılmasının ardından 1 saat içerisinde 8 yeni transferini birden açıkladı.

LİSANSLARI ÇIKARILDI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, transfer ettiği 8 oyuncunun lisansını çıkardı. Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın'ın dün yaptığı "transfer tahtasının açıldığını" duyurunun ardından yeni transferlerin lisansı da çıkarıldı.

İŞTE O İSİMLER

Kayseri temsilcisinin yeni transferleri Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'nin lisans işlemleri tamamlandı.