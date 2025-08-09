Uzun süredir transfer tahtası kapalı olan ve transfer yapamayan Süper Lig ekibi Kayserispor, tahtasının açılmasının ardından 1 saat içerisinde 8 yeni transferini birden açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, transfer ettiği 8 oyuncunun lisansını çıkardı. Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın'ın dün yaptığı "transfer tahtasının açıldığını" duyurunun ardından yeni transferlerin lisansı da çıkarıldı.
Kayseri temsilcisinin yeni transferleri Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'nin lisans işlemleri tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?