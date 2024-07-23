Dursun Özbek\'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray\'a getiriyor

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Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gündem sağ bek transferi. Transferlerin gecikmesi nedeniyle eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, bu bölgeye yapılacak yıldız transferi için kolları sıvadı.

SAĞ BEKE YENİ ADAY TRIPPIER

Galatasaray, Guela Doue transferini rafa kaldırmasının ardından sağ bek için alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmenin ardından listenin ilk sırasında daha önce de gündeme gelen Elias Jelert yer alırken, İngiliz basınından da yeni bir isim ortaya atıldı. TBR Futbol'da yer alan habere göre; Aslan, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ile ilgileniyor. Cimbom'un İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

NEWCASTLE GÖNDERMEK İSTİYOR

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Trippier'i bu yaz satmaya hazır. Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray dışında Monaco, Milan ve Suudi Arabistan takımlarının da ilgilendiği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı. 33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.