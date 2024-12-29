Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak - Son Dakika
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Spor

Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak

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Al-Nassr, Youssef En-Nesyri için gözünü kararttı. Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcünün transferini bitirmek için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Daha önce 35 milyon euroluk teklifi geri çeviren Fenerbahçe ise 40 milyon euro talep ediyor. 27 yaşındaki futbolcu bu rakama sarı-lacivertlilerden ayrılırsa Süper Lig'in en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

29.12.2024 15:29
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Fenerbahçe'nin transfer için uzun süredir uğraştığı Anderson Talisca'nın takımı Al-Nassr, sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye talip olmuştu. 27 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibine transferiyle ilgili yen bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GELİYORLAR

Goal Suudi Arabistan'da yer alan habere göre; Al Nassr yetkilileri, En-Nesyri transferini tamamlamak için somut adımı atmaya karar verdi. Suudi Arabistan takımının sorumlularının, Faslı golcünün transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon başında kadrosuna rekor bedelle kattığı En-Nesyri'yi bırakmak istemeyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibin yaptığı 35 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve 40 milyon euro talep etmişti.

BU RAKAMA GİDERSE REKOR KIRACAK

Söz konusu transfer, 40 milyon euro bandından bir rakama biterse tarihine geçecek. 27 yaşındaki golcü, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak ve rekor kıracak. Bu alanda zirveyi 30'ar milyon euroyla Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey ve sarı-lacivertlilerden Premier Ligi ekibi Brighton'ın yolunu tutan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu paylaşıyor.

EN-NESYRI'NIN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilerek Türk futbolunun en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 3 asist yaparak 12 gollük skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Faslı golcünün takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri\'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Sevilla FC, Al Nassr, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser:
    halislasyon görüyolar tedavi şart 93 14 Yanıtla
    res:
    Haliyle solüsyon doğru 1 0
  • Mahmut Özdemir:
    sonra şampiyon olacak deniliyor benmi oynayacam bu yaştan sonra. satma koç 50 de verseler satma galatasaray açık ara şampiyon olacak ha 47 9 Yanıtla
    Gcan243243:
    Kazanacağınız belli gelecek yıla yatırım gibi olur anca 0 0
  • ferhat eser:
    Beşiktaş kötü dönem geçirdi diye havalara giren 5saraylılar sizede sıra gelecek bu akşam serdal ağayı başkan yapalım sonra sizinde havanızı Alıcaz rahat olun 6 39 Yanıtla
    leven daichev:
    20 puan fark yemiş dümbelek , utanmadan hala konuşuyor... 3 1
    Çelikk Gavatoğlu:
    konutu yine malloglluMal aq kümeye oynayacaksınız hala ötüyor 1 1
  • Alparslan:
    yaw yürü git transfer limiti yaratma derdinler nasrr ile yüksek fiyat gostercekler çok zekisiniz aq 37 5 Yanıtla
  • soner çakırlar:
    satsada satmasada GS hertürlü şampiyon olur .olamayacaklarını anladıkları için satıyorlar zaten. bahane lazım 33 5 Yanıtla
  • ercan karataş:
    feroş sen git oyuncaklarınla oyna boş konuşma 33 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak - Son Dakika
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