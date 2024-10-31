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Trendyol 1. Lig 11. Hafta Başlıyor

Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.

31.10.2024 10:46
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Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın ilk maçında Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 11. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)

16.00 Esenler Erokspor- Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Kocaelispor- Fatih Karagümrük (Yıldız Entegre Kocaeli)

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor- Sakaryaspor (Gaziantep)

16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK- MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Manisa FK (Pendik)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 11. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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