Trendyol 1. Lig 15. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 15. Hafta Maç Sonuçları

Kocaelispor 3-1 ile Yeni Malatyaspor'u yendi, liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar açıklandı.

09.12.2024 23:16
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, iki karşılaşmayla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Central Hospital Ümraniyespor konuk olduğu Esenler Erokspor'u 1-0 yendi, Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor ise 31 puanla ikinci sırayı aldı.

Sonuçlar:

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Erzurumspor- Adanaspor: 1-0

Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: 1-3

Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

Boluspor- MKE Ankaragücü: 2-3

Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0

Siltaş Yapı Pendikspor- Sakaryaspor: 3-0

Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1

Puan durumu:

Ligde 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR1510232415932
2.TEKSÜT BANDIRMASPOR1594222121031
3.ERZURUMSPOR FK159152011928
4.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1583430151527
5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ156632116524
6.MKE ANKARAGÜCÜ157262216623
7.AHLATCI ÇORUM FK156541715223
8.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR156452422222
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK156451816222
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 156451918122
11.GENÇLERBİRLİĞİ156451515022
12.BOLUSPOR156361916321
13.AMED SPORTİF FAALİYETLER155641616021
14.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR156272318520
15.ESENLER EROKSPOR155372120118
16.ŞANLIURFASPOR155372224-218
17.MANİSA FK155281820-217
18.SAKARYASPOR 154561823-517
19.ADANASPOR 151591132-218
20.YENİ MALATYASPOR150015747-40-21
Not: Yeni Malatyaspor 21 puan silme cezası almıştır.

16. hafta

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14 Aralık Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kaynak: AA

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