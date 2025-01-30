Trendyol 1. Lig 22. Hafta Maçları Başlıyor

Spor

Trendyol 1. Lig'in 22. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Yeni Malatyaspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Adanaspor (Pendik)

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor- MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Esenler Erokspor- Boluspor (Esenler Erokspor)