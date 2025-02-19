Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programlarını açıkladı. Program şöyle:
27. hafta
28 Şubat Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Manisa FK
1 Mart Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor
13.30 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Iğdır FK - Çorum FK
20.30 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü
2 Mart Pazar
13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor
13.30 Boluspor - Erzurumspor FK
16.00 Adanaspor - MKE Ankaragücü
20.30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük
3 Mart Pazartesi
20.30 Kocaelispor - İstanbulspor
28. hafta
4 Mart Salı
16.00 Manisa FK- Iğdır FK
20.30 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği
5 Mart Çarşamba
13.30 Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor
16.00 Çorum FK - Boluspor
16.00 Şanlıurfaspor - Adanaspor
20.30 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
6 Mart Perşembe:
13.30 Erzurumspor FK - Pendikspor
16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
20.30 Ümraniyespor - Kocaelispor
29. hafta
8 Mart Cumartesi
13.30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor
20.30 Esenler Erokspor - Manisa FK
9 Mart Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor
16.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Gençlerbirliği - Çorum FK
20.30 Sakaryaspor - Bandırmaspor
10 Mart Pazartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK
16.00 Boluspor - İstanbulspor
16.00 Pendikspor - Amed Sportif Faaliyetler
20.30 Kocaelispor - MKE Ankaragücü - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 27-29. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
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