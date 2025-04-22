Trendyol 1. Lig 37. Hafta Programı

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Buna göre söz konusu haftada tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklandı.
1. Lig'de 37. haftanın programı şu şekilde:
4 Mayıs Pazar
16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor
16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor
16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü
16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük
16.00 Manisa FK - Bandırmaspor
16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor
16.00 Iğdır FK - Kocaelispor
16.00 Amed SF - Adanaspor
16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor - İSTANBUL
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