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Trendyol 1. Lig'de 13 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 13 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk devresinde 13 takım, teknik heyetlerinde değişiklik yapma kararı aldı. Boluspor, Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Adanaspor, Bitexen Giresunspor, Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK, Göztepe ve Ankara Keçiörengücü takımları teknik heyetlerinde değişiklik yaptı. Bazı takımlar ise sezon başından beri aynı teknik direktörle devam etti.

Trendyol 1. Lig\'de 13 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti
27.12.2023 - 11:17,
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Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu ilk devresinde 13 takım, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

İlk 17 haftalık periyotta Boluspor, Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Adanaspor, Bitexen Giresunspor, Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK, Göztepe ve Ankara Keçiörengücü teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

Bu ekiplerden ilk devrede geçici antrenörler hariç Altay 4, Adanaspor 3 farklı isimle çalışırken, ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından teknik direktörleriyle yollarını ayıran Bitexen Giresunspor, Manisa FK ve Teksüt Bandırmaspor da ikinci devreye üçüncü teknik direktörleriyle başlayacak.

Teknik direktör değiştirmeyenler

Bodrum FK'de İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Eyüpspor'da Arda Turan, Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam sezon başından beri görevlerine devam ediyor.

Ertuğrul Sağlam dışındaki 4 isim geçen sezon bitiminde de takımın başında yer alıyordu.

İki takımda birden görev yapanlar

Sezon içinde Bitexen Giresunspor ve Adanaspor'da görev yapan Mustafa Kaplan, Sakaryaspor ve Teksüt Bandırmaspor'u çalıştırtan Taner Taşkın ligde 2 takımda birden görev alan isimler oldu.

Teknik direktörler

Ligde geçici antrenörler hariç görev yapan isimler ve kaç maça çıktıkları şöyle:

Adanaspor: Özhan Pulat (7), Eyüp Arın (3), Mustafa Kaplan (7)

Ahlatcı Çorum FK: Tahsin Tam (11), Serkan Özbalta (6)

Altay: Ayhan Tuna Üzümcü (5), Djilali Bahloul (3), Serkan Afacan (3), Yusuf Şimşek (3)

Ankara Keçiörengücü: Serhat Gülpınar (14), Ahmet Cingöz (3)

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Zafer Turan (6), İrfan Buz (10)

Bitexen Giresunspor: Mustafa Kaplan (9), Mehmet Birinci (8)

Bodrum FK: İsmet Taşdemir (17)

Boluspor: Turgay Altay (3), Yalçın Koşukavak (14)

Erzurumspor FK: Hakan Kutlu (17)

Eyüpspor: Arda Turan (17)

Gençlerbirliği: Sinan Kaloğlu (17)

Göztepe: Radomir Kokovic (12), Stanimir Stoilov (5)

Kocaelispor: Ertuğrul Sağlam (17)

Manisa FK: Osman Zeki Korkmaz (9), Osman Özköylü (8)

Sakaryaspor: Taner Taşkın (4), Tuncay Şanlı (13)

Teksüt Bandırmaspor: Ersan Parlatan (9), Taner Taşkın (8)

Tuzlaspor: Eren Şafak (6), Bekir İrtegün (11)

Ümraniyespor: Mustafa Er (4), Mustafa Gürsel (13)

Kaynak: AA
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