Trendyol 1. Lig'de 24, 25, 26 ve 27. haftalarda oynanacak müsabakaların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla Trendyol 1. Lig'de 24, 25, 26 ve 27. hafta oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.
Buna göre 1. Lig'de gelecek 4 haftanın programı şöyle:
24. hafta
23 Şubat Cuma
20.00 Altay - Giresunspor
24 Şubat Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor
19.00 Adanaspor - Göztepe
25 Şubat Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği
16.00 Boluspor - Erzurumspor FK
19.00 Eyüpspor - Sakaryaspor
26 Şubat Pazartesi
20.00 Şanlıurfaspor - Tuzlaspor
25. hafta
1 Mart Cuma
20.00 Ümraniyespor - Altay
2 Mart Cumartesi
13.30 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü
13.30 Bodrum FK - Eyüpspor
16.00 Erzurumspor FK - Kocaelispor
19.00 Sakaryaspor - Manisa FK
3 Mart Pazar
13.30 Giresunspor - Adanaspor
16.00 Göztepe - Boluspor
19.00 Çorum FK - Bandırmaspor
4 Mart Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor
26. hafta
8 Mart Cuma
20.00 Boluspor - Giresunspor
9 Mart Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Bodrum FK
16.00 Adanaspor - Sakaryaspor
19.00 Eyüpspor - Çorum FK
10 Mart Pazar
13.30 Altay - Gençlerbirliği
13.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK
16.00 Şanlıurfaspor - Göztepe
19.00 Kocaelispor - Tuzlaspor
11 Mart Pazartesi
20.30 Manisa FK - Ümraniyespor
27. hafta
15 Mart Cuma
20.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor
16 Mart Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Tuzlaspor
13.30 Bandırmaspor - Eyüpspor
16.00 Çorum FK - Manisa FK
20.30 Göztepe - Ankara Keçiörengücü
17 Mart Pazar
13.30 Bodrum FK - Boluspor
16.00 Ümraniyespor - Adanaspor
16.00 Giresunspor - Şanlıurfaspor
20.30 Sakaryaspor - Altay - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 24-27. Hafta Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
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