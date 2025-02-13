Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı

Kocaelispor liderliğini sürdürdü, Central Hospital Ümraniyespor ve Fatih Karagümrük galip geldi.

13.02.2025 22:46
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Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Lider Kocaelispor ise Manisa FK'yi 2-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

Haftanın sonuçları

Ligde 24. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ahlatcı Çorum FK- Yeni Malatyaspor: 2-0

Manisa FK-Kocaelispor: 0-2

Erzurumspor FK- Gençlerbirliği: 1-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Adanaspor: 3-0

Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor: 1-0

Şanlıurfaspor- Sakaryaspor: 0-1

Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR24163538201851
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK24136540221845
3.ERZURUMSPOR FK24124835191640
4.GENÇLERBİRLİĞİ2411762821740
5.AHLATCI ÇORUM FK24108632221038
6.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ24107738261237
7.TEKSÜT BANDIRMASPOR2410773331237
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR24113103627936
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2410683026436
10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR2410593432235
11.ESENLER EROKSPOR249783229334
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER2481062523234
13.GEOSİS BOLUSPOR249693229333
14.SAKARYASPOR248973032-233
15.MKE ANKARAGÜCÜ2493122825330
16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2493122934-530
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2485112428-429
18.ŞANLIURFASPOR2484122933-428
19.ADANASPOR2447131942-2319
20.YENİ MALATYASPOR2400241081-71-21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 25. haftanın programı şöyle:

15 Şubat Cumartesi:

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

16 Şubat Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (Esenler Erokspor)

17 Şubat Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı - Son Dakika

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