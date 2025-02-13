Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Lider Kocaelispor ise Manisa FK'yi 2-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.
Haftanın sonuçları
Ligde 24. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ahlatcı Çorum FK- Yeni Malatyaspor: 2-0
Manisa FK-Kocaelispor: 0-2
Erzurumspor FK- Gençlerbirliği: 1-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Adanaspor: 3-0
Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor: 1-0
Şanlıurfaspor- Sakaryaspor: 0-1
Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|24
|16
|3
|5
|38
|20
|18
|51
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|13
|6
|5
|40
|22
|18
|45
|3.ERZURUMSPOR FK
|24
|12
|4
|8
|35
|19
|16
|40
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|11
|7
|6
|28
|21
|7
|40
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|24
|10
|8
|6
|32
|22
|10
|38
|6.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|10
|7
|7
|38
|26
|12
|37
|7.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|24
|10
|7
|7
|33
|31
|2
|37
|8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|24
|11
|3
|10
|36
|27
|9
|36
|9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|24
|10
|6
|8
|30
|26
|4
|36
|10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|24
|10
|5
|9
|34
|32
|2
|35
|11.ESENLER EROKSPOR
|24
|9
|7
|8
|32
|29
|3
|34
|12.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|8
|10
|6
|25
|23
|2
|34
|13.GEOSİS BOLUSPOR
|24
|9
|6
|9
|32
|29
|3
|33
|14.SAKARYASPOR
|24
|8
|9
|7
|30
|32
|-2
|33
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|9
|3
|12
|28
|25
|3
|30
|16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|24
|9
|3
|12
|29
|34
|-5
|30
|17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|24
|8
|5
|11
|24
|28
|-4
|29
|18.ŞANLIURFASPOR
|24
|8
|4
|12
|29
|33
|-4
|28
|19.ADANASPOR
|24
|4
|7
|13
|19
|42
|-23
|19
|20.YENİ MALATYASPOR
|24
|0
|0
|24
|10
|81
|-71
|-21
Gelecek haftanın programı
Ligde 25. haftanın programı şöyle:
15 Şubat Cumartesi:
16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
16 Şubat Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)
13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (Esenler Erokspor)
17 Şubat Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)
20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?