Trendyol 1. Lig'de 37. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği ligin sondan ikinci haftasındaki maçlar oynandı.
Deplasmanda oynadığı Ahlatcı Çorum FK maçını 2-1 kaybeden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan sonra 2024-2025 sezonunda küme düşen 3'üncü takım oldu.
Süper Lig'e doğrudan katılacak 2'nci takım olma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 yenerek son karşılaşmalar öncesi 2'nci sıraya çıktı.
Haftaya 2'nci sırada başlayan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak 3'üncülüğe geriledi.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki maçlarda şu sonuçlar alındı:
Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-1
Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- MKE Ankaragücü: 2-3
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 1-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor: 4-0
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor: 4-0
Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 10-1
Puan durumu
Ligde 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. KOCAELİSPOR
|37
|20
|9
|8
|64
|40
|24
|69
|2. GENÇLERBİRLİĞİ
|37
|18
|11
|8
|52
|34
|18
|65
|3. SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|37
|18
|9
|10
|53
|35
|18
|63
|4. UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|37
|19
|4
|14
|64
|38
|26
|61
|5. ERZURUMSPOR FK
|37
|18
|7
|12
|52
|31
|21
|61
|6. TEKSÜT BANDIRMASPOR
|37
|16
|13
|8
|50
|44
|6
|61
|7. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|37
|16
|10
|11
|56
|31
|25
|58
|8. GEOSİS BOLUSPOR
|37
|16
|10
|11
|59
|40
|19
|58
|9. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|37
|14
|15
|8
|43
|33
|10
|57
|10. AHLATCI ÇORUM FK
|37
|14
|12
|11
|49
|42
|7
|54
|11. CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|37
|14
|11
|12
|48
|41
|7
|53
|12. ESENLER EROKSPOR
|37
|13
|13
|11
|53
|48
|5
|52
|13. EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|37
|14
|9
|14
|59
|49
|10
|51
|14. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|37
|13
|9
|15
|44
|49
|-5
|48
|15. SAKARYASPOR
|37
|12
|12
|13
|46
|54
|-8
|48
|16. MKE ANKARAGÜCÜ
|37
|13
|6
|18
|47
|48
|-1
|45
|17. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|37
|13
|6
|18
|49
|52
|-3
|45
|18. KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|37
|11
|7
|19
|45
|54
|-9
|40
|19. ADANASPOR
|37
|7
|9
|21
|32
|68
|-36
|30
|20. FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|37
|0
|0
|37
|14
|148
|-134
|-21
Gelecek hafta
Ligde 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 37. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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