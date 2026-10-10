Trendyol 1. Lig\'de Boluspor, Antalyaspor\'a 69\'da Van de Streek\'in golüyle 1-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Antalyaspor'a 69'da Van de Streek'in golüyle 1-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Boluspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Antalyaspor, 69. dakikada Van de Streek'in golüyle öne geçerek mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
69. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Van de Streek, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Pekmezci
Boluspor: Tafas, Kevin Cuesta, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Furkan Metin dk. 74), Tolunay Artuç (House Diaz dk. 64), Fernando Escobar (Bertu Alican Özyürek dk. 74), Muhammed Mert, Canberk Özdemir, Rodrigo Gonzalez, Furkan Emin Kaçmaz, Zeki Dursun (Ege Özkayımoğlu dk. 80)
Yedekler: Can Arda Yılmaz, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Özkan, Elvin Yunuszade, Nurettin Korkmaz
Teknik Sorumlu: Yiğit Yılmazer
Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Pedrinho (Ahmet Sagat dk. 88), Van de Streek (Hasan Yakup İlçin dk. 85), Ceesay (Ömer Faruk Beyaz dk. 61), Mevlüt Şimşek (Doğukan Sinik dk. 61), da Costa (Erdoğan Yeşilyurt dk. 88)
Yedekler: Nzaba, Samet Yalçın, Abdullah Yiğiter, Ahmet Sagat, Mert Yılmaz, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Van de Streek (dk. 69) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Furkan Metin, Tolunay Artuç (Boluspor), Bünyamin Balcı, Pedrinho, Van de Streek (Antalyaspor)
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