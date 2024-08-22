Trendyol 1. Lig'in 3. haftası başlıyor

Spor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, yarın oynanacak Kocaelispor-Erzurumspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.00 Kocaelispor-Erzurumspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

24 Ağustos Cumartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)

19.15 Fatih Karagümrük- Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)

21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor (Stat hünez açıklanmadı)

21.45 Boluspor- Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)

21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 Uğur Okulları İstanbulspor- Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ağustos Çarşamba:

21.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)