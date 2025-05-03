Trendyol 1. Ligi'nde Kritik Hafta - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Ligi'nde Kritik Hafta

Trendyol 1. Ligi\'nde Kritik Hafta

4 Mayıs'ta TRT ekranlarında 10 maç, Süper Lig ve kümede kalma mücadelesi için oynanacak.

03.05.2025 12:21
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Trendyol 1. Ligi'nde bir yandan Süper Lig bileti ve playoff diğer yanda kümede kalma mücadelesi yaşanıyor. Nefes kesen müsabakalar 4 Mayıs Pazar günü TRT kanal ve platformlarında, ayrıca dönüşümlü yayın ile TRT Spor'da izleyiciye ulaşacak.

Trendyol 1. Ligi'nde son iki hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyon belli, kalanlar lig yarışında geride kalmamak ve Süper Lig'e geçiş bileti için mücadele ediyor. Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor, Trendyol 1. Ligi heyecanını dönüşümlü yayın ile ekrana taşıyor. 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da kritik 10 maç dönüşümlü olarak TRT Spor'da aynı zamanda, TRT kanallarında ve tabii Spor'da izleyiciye ulaşıyor.

10 maç saat 16.00'da başlayacak

Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor, play-off mücadelesi veren Iğdır FK'ye konuk oluyor. Ligde Süper Lig'e yükselmek için mücadele veren Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Bandırmaspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Iğdır FK, Boluspor, Amed SK, Ümraniyespor ve Esenler Erokspor gibi takımlar ile kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor kıyasıya yarışacak. Saat 16.00'da başlayacak maçlar TRT Spor'un dönüşümlü yayınının yanı sıra maçlar aşağıdaki kanal ve tabii kanallarında izleyiciye ulaşacak.

Gençlerbirliği - Sakaryaspor: TRT Türk

Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü: TRT Avaz

Amed SK - Adanaspor: TRT Kürdi

Pendikspor - Fatih Karagümrük: Tabiispor 1

Iğdır FK - Kocaelispor: Tabiispor 2

Esenler Erokspor - İstanbulspor: Tabiispor 3

Manisa FK - Bandırmaspor: Tabiispor 4

Erzurumspor FK - Ümraniyespor: Tabiispor 5

Çorum FK - Şanlıurfaspor: Tabiispor 6

Boluspor - Yeni Malatyaspor: Tabiispor 7 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Ligi'nde Kritik Hafta - Son Dakika

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