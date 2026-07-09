Trendyol Süper Lig 2026-2027 Fikstürü Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Fikstürü Çekildi

09.07.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezonun fikstürü belirlendi, derbi Fenerbahçe-Beşiktaş 4. haftada oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Sezonun ilk derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile temsilcileri katıldı. Bu sezon Süper Lig'de 18 takım mücadele edecek.

Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerindeki 16. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla start alacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.

"Federasyonumuzun kapıları, tüm kulüplerimize sonuna kadar açık olacaktır"

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Seyir zevki yüksek karşılaşmaların oynandığı, rekabetin centilmenlik sınırları içinde yaşandığı, fair-play anlayışının ön planda olduğu başarılı bir sezon temenni ediyorum. Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK'ya hoş geldin diyorum. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Dünyanın saygın ligleri arasında yer alan Süper Lig'in marka değerini daha da yükseltmek hedefiyle yeni bir sezona başlıyoruz. Bu yıl 69. kez düzenleyeceğimiz ligimizde en büyük arzumuz, rekabetin sahada yaşandığı ve kulüplerimizin Avrupa kupalarında büyük başarılara ulaşacağı bir ortam oluşturmak. Bu doğrultuda atacağımız her adım Türk futbolunun uluslararası rekabet gücünü de üst seviyeye taşıyacak. Bugün yeni sezonun fikstürünü belirleyeceğiz. Hepimiz biliyoruz, başarıyı fikstür değil, emek, disiplin, istikrar, mücadele ve birlik ruhu belirleyecektir. Saha içinde ve saha dışında, maç öncesi ve sonrasında ayrışmanın değil sağduyunun, gerginliğin değil ortak aklın hakim olduğu bir futbol iklimini hep birlikte oluşturacağımıza inanıyorum. Yapıcı yaklaşım, ligin marka değerine ve futbolun geleceğine katkılar sağlayacaktır. Türk futbolunun geleceğini bugün yöneterek değil, yarını planlayarak inşa etmek zorundayız. Önceliğimiz kulüplerimizin mali yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmak, yeni sponsorluk alanları geliştirmek ve yayın gelirlerini daha da yukarıya taşımaktır. Bugün güç birliği yapma günüdür. Bugün ortak hedeflerde buluşma günüdür. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesinde federasyonumuzun kapıları, tüm kulüplerimize sonuna kadar açık olacaktır. Sorunları birlikte değerlendirecek, çözümleri birlikte üretecek ve Türk futbolunun geleceğini birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda ilk hafta maç programı şöyle:

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Başakşehir - Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Konyaspor - Çaykur Rizerspor

Galatasaray - Çorum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Samsunspor - Göztepe

Süper Lig'de büyük maçların programı ise şu şekilde:

4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig 2026-2027 Fikstürü Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz

15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:38:02. #7.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig 2026-2027 Fikstürü Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.