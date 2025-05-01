Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe- Beşiktaş derbi mücadelesi de 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor- Bellona Kayserispor (Gain Park)
16.00 Çaykur Rizespor- Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
5 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa- Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig 34. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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