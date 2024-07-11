Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Sezonunun İlk Büyük Maçı Belli Oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Sezonunun İlk Büyük Maçı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk büyük maçı, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada oynanacak. Fikstür çekimiyle birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belirlendi. Ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Trabzon'da gerçekleşecek.

11.07.2024 14:55
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.

Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx'pageID=198" adresinden ilan edildi.

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Sezonunun İlk Büyük Maçı Belli Oldu - Son Dakika
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