Trendyol Süper Lig\'de 26. Hafta Maçları Belli Oldu

Spor

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Rizesppor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Konyaspor ile oynayacak. Ligde 26. hafta 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak iki maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor - İSTANBUL