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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçta VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev alacak.

Trendyol Süper Lig\'de Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında VAR\'da Özgür Yankaya görev yapacak
20.12.2023 - 12:19,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında bugün oynanacak maçta VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Erkan Engin ile Osman Gökhan Bilir görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak - Son Dakika
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