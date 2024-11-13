Trendyol Süper Lig'de Hakem Performansları - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Hakem Performansları

Trendyol Süper Lig\'de Hakem Performansları

Trendyol Süper Lig'in ilk 12 haftasında en fazla düdük çalan hakemler Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen oldu.

13.11.2024 10:22
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Trendyol Süper Lig'in ilk 12 haftasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 9'ar maça atanan Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen en fazla düdük çalan hakemler oldu. 13 kez VAR koltuğuna oturan Mustafa İlker Coşkun da bu alanda zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya girildi. Ligde geride kalan haftalarda hakem performansları her sezon olduğu gibi bu sezon da çok tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha çok genç hakemlere şans verdi.

En fazla düdük çalan Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen

Ligin geride kalan bölümünde en çok düdük çalan hakemler Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen oldu. Aydın ve Türkmen, 9'ar maçta hakem olarak sahada yer aldı. Bu iki ismi 8 kez ile Zorbay Küçük izledi. Kadir Sağlam, Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Metoğlu ve Oğuzhan Çakır da 7'şer defa düdük çaldı.

VAR koltuğuna en çok Mustafa İlker Coşkun oturdu

Süper Lig'in ilk 12 haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini en fazla üstlenen isim Mustafa İlker Coşkun'du. Coşkun, MHK tarafından 13 müsabakaya VAR olarak atandı. Özgür Yankaya 12, Onur Özütoprak da 11 defa bu görevi üstlendi.

Volkan Ahmet Narinç ise 9 kez Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) unvanıyla VAR odasına girdi. Deniz Caner Özaral, Serkan Olguncan ile Süleyman Özay da 8 defa AVAR oldu.

Sarı kartlarda zirvede Muhammet Ali Metoğlu var

Muhammet Ali Metoğlu, 52 sarı kartla bu alanda zirvede yer aldı. Metoğlu, 1 kez de çift sarı karttan kırmızı karta başvurdu. Ligde en fazla sarı kartına başvuran hakem olan Muhammet Ali Metoğlu'nu 40 kartla Kadir Sağlam takip etti.

Mehmet Türkmen kırmızıyı seviyor

Süper Lig'de oynanan 12 mücadelede 9 defa düdük çalan Mehmet Türkmen, aynı zamanda en fazla kırmızı kartına başvuran isim. Türkmen, 3'ü çift sarıdan, 1'i de direkt olmak üzere toplam 4 kez kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa İlker Coşkun, Trendyol Süper Lig, Mehmet Türkmen, Cihan Aydın, 3-sayfa, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Hakem Performansları - Son Dakika

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