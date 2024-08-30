- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Mert Müldür'ün sağ taraftan ortasında Dusan Tadic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kontrol etti.
10. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Szymanski'nin kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda top yandan auta gitti.
12. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada Efecan'ın sağ taraftan ortasında Makouta'nın penaltı noktasına yakın yerden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Dzeko'nun sağ taraftan içeriye çevirdiği topta ceza sahası sağ çaprazdan Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+1. dakikada Maximin'in sol taraftan çizgiye yakın yerden vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra direğe de çarparak kornere çıktı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Kerem Ersoy, Çağlar Uyarcan
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Youssef En Nesyri, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Richard Coelho, Gaius Makouta, Sergio Cordova, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Serdar Dursun
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Miguel Lima, Marcos Lopes, Nicolas Janvier, Fatih Aksoy, Bıluthan Bulut, Bera Çeken, İsmail Zehir, Juan Coelho
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Dusan Tadic (dk. 43) (Fenerbahçe)
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