Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kulandığı serbest vuruşta savunmanın topu uzaklaştırmak istediği sırada Tete, Antalyasporlu Van de Streek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
12. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tete'nin sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta kaleci Leite, yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi.
22. dakikada Saric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına geri döndü.
33. dakikada Kaluziski'nin sol taraftan uzak direğe açtığı ortada kaleci Muslera'nın boşa çıkması sonrası topu önünde bulan Van de Streek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1
35. dakikada Larsson'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top, keleci Muslera'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.
45+1. dakikada Torreira'nın ortasında ceza sahası içerisinde Vinicius'un kafa vuruşu kaleci Leita'dan oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, golü verdi. 2-1
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman
Teknik direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa
Yedekler: Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Safuri, Milosevic, Ömer Toprak, Mert Yılmaz, Naldo, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik direktör: Sergen Yalçın
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 12 pen. ve 45+1) (Galatasaray) Van de Streek (dk. 33) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Veysel Sarı, Güray Vural (Antalyaspor) Torreira (Galatasaray) - İSTANBUL
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