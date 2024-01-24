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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı Erkan Engin - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı Erkan Engin

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Erkan Engin görevlendirildi.

Trendyol Süper Lig\'in 22. haftasında Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR\'ı Erkan Engin
24.01.2024 - 12:51,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'in, Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da Alper Çetin ve Serkan Ok eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı Erkan Engin - Son Dakika
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