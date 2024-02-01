Trendyol Süper Lig\'in 24. Haftasında Hakemler Belli Oldu

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
20.00 Yılport Samsunspor- Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir- İstanbulspor: Emra Kargın
19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
19.00 Bitexen Antalyaspor- Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
4 Şubat Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler
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