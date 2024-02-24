Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor, Sivasspor'a deplasmanda rakip olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor, Sivasspor'a deplasmanda rakip olacak

Trendyol Süper Lig\'in 27. haftasında Pendikspor, Sivasspor\'a deplasmanda rakip olacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor son 4 maçtır kaybetmezken, Pendikspor ise son 2 maçını kaybetti. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

24.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor, yarın oynanacak müsabakada tarihinde ilk kez Sivasspor'a deplasmanda rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda Sivasspor 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Pendik ekibi ise 6 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak 26 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor.

2. randevu

Sivasspor ile Pendikspor, daha önce Süper Lig'de yalnızca bu sezonun ilk yarısında Pendik'te oynanan karşılaşmada rakip oldu. Müsabakadan Sivas temsilcisi 3-2 galip ayrıldı. Söz konusu mücadele aynı zamanda iki ekip arasında bugüne kadar oynanan ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.

Pendikspor 2 maçtır kayıp

Sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı yeni isimlerle çıkış yakalayan Pendikspor, son 2 karşılaşmasında puan alamadı. Kırmızı-beyazlılar üst üste oynadığı 2 maçta önce Fatih Karagümrük'e ardından Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, Sivas deplasmanından alacağı sonuçla yeni bir seriye başlamak istiyor.

Sivasspor 4 maçtır kaybetmiyor

Sivasspor, ligde çıktığı son 4 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, söz konusu mücadelelerde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşısında kazandı, MKE Ankaragücü ve Hatayspor karşısında ise berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde yakaladığı en uzun yenilmezlik serisini Pendikspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Yiğidolar, evinde oynadığı son 7 maçta kaybetmedi

Sahasında seri yakalayan Sivasspor, ligde iç sahada oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar söz konusu süreçte Adana Demirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Yiğidolar İstanbulspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u ise mağlup etti.

Burak Pakkan düdük çalacak

Sivasspor ile Pendikspor arasında oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, 4 Eylül Stadyumu, Pendikspor, Sivasspor, Pendik, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor, Sivasspor'a deplasmanda rakip olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:51:46. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor, Sivasspor'a deplasmanda rakip olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement