Trendyol Süper Lig\'in 37. haftasında VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak müsabakaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 müsabakanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu. Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
Beşiktaş - Hatayspor: Gustavo Correia
MKE Ankaragücü - Pendikspor: Brent Staessens
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy
Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Özgür Yankaya
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Bram Van Driessche
RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Helder Malheiro
Kayserispor - Konyaspor: Serkan Tokat - İSTANBUL
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