Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VAR hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig\'in 37. haftasında VAR hakemleri belli oldu

Bugün oynanacak Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 7 müsabakanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı. Beşiktaş - Hatayspor: Gustavo Correia, MKE Ankaragücü - Pendikspor: Brent Staessens, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy, Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Özgür Yankaya, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Bram Van Driessche, RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Helder Malheiro, Kayserispor - Konyaspor: Serkan Tokat - İSTANBUL

18.05.2024 13:28
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak müsabakaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 müsabakanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu. Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Beşiktaş - Hatayspor: Gustavo Correia

MKE Ankaragücü - Pendikspor: Brent Staessens

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Özgür Yankaya

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Bram Van Driessche

RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Helder Malheiro

Kayserispor - Konyaspor: Serkan Tokat - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VAR hakemleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VAR hakemleri belli oldu - Son Dakika
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