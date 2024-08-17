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- Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

KONYA - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

76. dakikada Mertens'in pasında ceza sahasında Icardi topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından daha öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

87. dakikada Uğurcan Yazğılı ceza alanından seken topla buluştu. Uğurcan'ın ceza alanı dışından vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Caner Özaral, Gökhan Bilir

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Emrehan Gedikli dk. 87), Ndao (Prip dk. 71), Aleksic (Melih İbrahimoğlu dk. 77), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Cikalleshi dk. 77), Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng, Damjanovic, Adem Kabak

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois (Berkan Kutlu dk. 89), Torreira, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 65), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 89), Mertens (Batshuayi dk. 83), Kerem Aktürkoğlu (Jelert dk. 83), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Ziyech, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 41), Barış Alper Yılmaz (dk. 59), (Galatasaray), Oğulcan Ülgün (dk. 44) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay (Galatasaray), Umut Nayir (Konyaspor)