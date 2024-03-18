- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic'in müdahale edemediği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
74. dakikada Trabzonspor yarı sahasından atılan uzun topla buluşan Pepe'nin kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
75. dakikada Djiku'nun ceza sahası içinde Denswill'e yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Trezeguet, meşin yuvarlağı kaleci Livakovic'in sağından filelere yolladı. 2-2
87. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında Berat Özdemir'in kafasıyla havalanan meşin yuvarlak sağ çaprazda Batshuayi'nin önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın ayaklarına çarparak filelerle gitti. 2-3
90+6. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez (Bardhi dk. 46), Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Trezeguet (Fountas dk. 90+5), Pepe, Enis Destan (Umut Bozok dk. 64)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Oosterwolde dk. 46), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Mert Müldür dk. 90+4), Szymanski (Batshuayi dk. 83), Tadic, Dzeko (Serdar Dursun dk. 83)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Zeki Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Fred (dk. 13 ve 45+4), Batshuayi (dk. 87) (Fenerbahçe), Enis Bardhi (dk. 63), Trezeguet (dk. 78 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Enis Destan, Denswill, Eren Elmalı, Trezeguet, Umut Bozok (Trabzonspor) Djiku, Osayi-Samuel, Oosterwolde (Fenerbahçe)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta yaşanan olaylara ilişkin konuşan İsmail Kartal, oyuncusuna atılan maddenin maçın iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Kartal, Trabzonspor'u iyi analiz ederek geldiklerini ve maçın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Ancak ikinci yarıda tribün saldırısına uğradıklarını ve oyunlarının bozulduğunu ifade etti. Kartal, hakemin maçı iptal etmemesine de tepki gösterdi ve Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki gerilimin nedenini anlamadığını dile getirdi.
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli ve Sivas'ta gerçekleştirildi. Toplamda 902 sporcu, flörede 443 ve epede 459 olmak üzere bu turnuvalarda mücadele etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
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