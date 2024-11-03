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Trendyol Süper Lig: Trabzonspor Fenerbahçe'yi Ağırladı

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta kadrosunu 2 farklı oyuncu ile değiştirdi.

03.11.2024 19:47
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçı 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bardhi ve Draguş'un yerine Nwakaeme ve Denswil'e görev verdi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ve Serkan Asan'ın yanı sıra hazır olmayan Savic, kadroda yer almadı. Teknik direktör Güneş, Bardhi, Draguş ve Orsic'i kadroya almadı.

Güneş, stoperde Mendy ve sakatlıktan dönerek geçen hafta ikinci 45 dakika görev yapan Denswil'i oynatırken Lundstram'ı ise orta alanda görevlendirdi.

Fenerbahçe'de 5 değişiklik

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertli takımın geçen hafta Sipay Bodrumspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Dzeko, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Becao, Kostic'in yerine Fred, Tadic, Szymanski, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü forma giydi.

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred ile geçen hafta dinlendirilen Tadic ve Szymanski 11'de tekrar yer buldu. Sol bekte Kostic'in yerine Mert Müldür'ü tercih eden Mourinho, savunmada da Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'ye görev verdi.

Fenerbahçe taraftarı yok

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemedi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararı dolayısıyla statta bordo-mavili taraftarlar yer aldı.

41 bin 461 kapasiteli Papara Park'ta oynan karşılaşmaya ev sahibi taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünleri doldurdu.

Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi 2 ayrı koreografi yaptı. Trabzon ve Trabzonspor için sembol isimlerin görsellerinin kullanıldığı ilk koreografide, "Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu" ifadeleri yer aldı.

İkinci koreografide ise Mustafa Kemal Atatürk'ün görseliyle "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri kullanıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Karşılaşmada bini özel, 2 bin 500'ü polis olmak üzere toplam 3 bin 500 güvenlik personeli görev yaptı. Güvenlik görevlileri, saha kenarında dizilerek önlem aldı.

Trabzonspor, Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Pirağa Uzun'u stadyumda ağırladığını ve bundan büyük onur duyduğunu, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Trabzonsporlu oyuncular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı çubuklu forma ile sahaya çıktı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Trabzonspor Fenerbahçe'yi Ağırladı - Son Dakika

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