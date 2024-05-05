Trentino Itas, Jastrzebski Wegiel'i mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Trentino Itas, Jastrzebski Wegiel'i mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Antalya'da oynanan Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde, İtalya'nın Trentino Itas ekibi, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Trentino Itaslı oyuncular, 2024 yılı CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

05.05.2024 19:05
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Salon: Antalya

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Vladimir Simonovic (İsviçre)

Trentino Itas: Podrascanin, Sbertoli, Lavia, Kozamernink, Rychlicki, Michieletto (Pace, Laurenzano)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Szymura, Gladyr, Toniutti (Popiwczak, Sclater, Mbaye, Macionczyk)

Setler: 25-20, 25-22, 25-21

Süre: 84 dakika (27, 29, 28)

Antalya'da oynanan Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas ekibi, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyondaki mücadeleyi 3-0 kazanan İtalya ekibi, 2024 yılı CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Trentino Itaslı oyuncular, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi de protokol tribününden takip etti.

Kadınlar finalinde ise İtalya'nın A. Carraro Imoco ile Allianz Vero Volley takımları saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trentino Itas, Jastrzebski Wegiel'i mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

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