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Triatlonda yeni dönem hedefi 81 ile yayılmak - Son Dakika

Triatlonda yeni dönem hedefi 81 ile yayılmak

05.11.2021 10:59
Triatlonda yeni dönem hedefi 81 ile yayılmak

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, önlerindeki 3 yıllık dönemde en önemli hedeflerinin branşı Türkiye'nin her yerine yaymak olduğunu söyledi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, önlerindeki 3 yıllık dönemde en önemli hedeflerinin branşı Türkiye'nin her yerine yaymak olduğunu söyledi.

Federasyonunun genel kurulunda başkanlığa tekrar seçilen Yalçınkaya, AA Ankara Spor Servisi'ni ziyaret etti.

Kendisini tekrar göreve getiren delegelere teşekkür eden Yalçınkaya, "Çok ciddi bir destek oldu. Yüzde 95'lik bir oy oranıyla seçildik. Bu da bize verdikleri sorumluluğun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Çok güçlü bir yönetim kurduk. " dedi.

Bir önceki dönemlerinde planladıkları birçok projeyi pandemi nedeniyle hayata geçiremediklerini vurgulayan Yalçınkaya, triatlonun özellikle Anadolu'ya yayılması için önemli adımlar atacaklarını dile getirdi.

Triatlon sporu için Türkiye'nin sadece kıyı şeritlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Yalçınkaya, "81 ilde faaliyet yapabilir noktaya gelebiliriz. Olimpik sporcu yetiştirelim ama sporu bir felsefe olarak da hayatın içine sokmalıyız. Spor bilincini insanlara aşılamamız lazım. Bölgesel ligler sayesinde 81 ile ulaşabiliriz diye düşünüyoruz. Her ilin kendine özel potansiyeli var. Oralara ulaşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her 4 kişiden birinin triatlonla ilgilenmesi için çalıştıklarını vurgulayan Yalçınkaya, "İki yıl önce takvimimize koyduğumuz ancak pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz kış triatlonuna da başlayacağız. Çünkü Erzurum'da, Kars'ta kros kayak yapan çok ciddi ekipler var. Bu işin dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Biz o insanlara triatlon yaptırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aralık ayında camiayı bir çalıştayda toplayacaklarını ve projesini tamamladıkları Triatlon Okulu'nu hayata geçireceklerini anlatan Yalçınkaya, "Triatlon Okulu projemiz bitti. Artık bunu hayata geçirebiliriz. Federasyonumuzu kıyı şeridiyle sınırlı tutmak istemiyoruz. Şimdi Anadolu'ya yaymalıyız. Daha önce altyapısını oluşturduğumuz bölgesel liglere başlamak istiyoruz. Triatlon Okulu projemiz 6-13 yaşı kapsıyor. Hedef olimpiyatsa, sonucunu 2032'de görebileceğiz. Ancak biz bu proje sayesinde tabanda inanılmaz bir yayılma göstereceğiz. Bu yaygınlaşma sayesinde üst yapının gelişimi de hızlanacaktır." diye konuştu.

Asya ve Avrupa şampiyonalarını boğazda birleştirme hedefi

Bayram Yalçınkaya, İstanbul Boğazı'nda Asya ve Avrupa şampiyonalarını bir arada yapmayı düşündüklerini belirtti.

Avrupa Triatlon Federasyonuyla bu konuda yaptıkları görüşmeyi anlatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"İlk kez Boğaziçi Triatlonu'nu gerçekleştirdik. Geçen yıl ekim sonunda Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı ile aramızda bir sohbet geçti. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Bu bizim için çok önemli ve Avrupa Şampiyonasını İstanbul'da düzenlemek istiyoruz. Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı bana, 2023'te İstanbul'da yapmak istediğimiz yarışta Asya'dan Avrupa'ya geçiş olacağı için, 'Asya ve Avrupa şampiyonalarını bir arada yapalım.' önerisinde bulundu. Eğer gerçekleştirirsek, iki kıtanın şampiyonası bir arada olacak. Dünya şampiyonalarından bile daha fazla etkili olacaktır. İki kıtayı birleştiren, böyle spor yapılacak bir yer yok. Boğaziçi Triatlonu gerçekten çok büyük bir etki oluşturdu."

Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle Ordu'da bir organizasyon yapmayı planladıklarını söyleyen Yalçınkaya, "Mersin ve Alanya'da da uluslararası yarışmalar yapacağız. Bu sene Balıkesir'de kanalda Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz. Bu organizasyonlar tanıtımımızı da artıracaktır." şeklinde konuştu.

"Triatlon Store'yi hayata geçireceğiz"

Bayram Yalçınkaya, önlerindeki 3 yıllık süreçte önemli projelerden birinin de Triatlon Store'u açmak olduğunu aktararak, "Triatlon Store'u hayata geçirip, kendi markamızla kendi ürünlerimizi camiamıza sunacağız. Hatta birçok spor federasyonunun bile ürününe ulaşabilecek insanlar. Tıbbi alanda çok özel üretilmiş kumaşlar bile bizim portföyümüzde olacak. İktisadi olacak bu işletme kulüplerimize de mutlaka destek sağlayacak." açıklamasını yaptı.

Tesisleşme konusunda da adımlar atacaklarını vurgulayan başkan Yalçınkaya, "Federasyon binamız ve kendi spor tesisimiz olsun istiyoruz. Kamplarımızı, bilimsel çalışmalarımızı, özel organizasyonlarımızı yapabilir noktaya geliriz. Ankara'da bir tesis düşünüyoruz. Bir de kıyı şeridi olarak Alanya, Balıkesir olabilir. Burada da otelli kamp merkezi planımız var. Büyük ihtimalle bu dönemde bunları gerçekleştiririz." diyerek sözlerini tamamladı.

Triatlon, Türkiye, Bayram, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Triatlonda yeni dönem hedefi 81 ile yayılmak - Son Dakika Spor


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