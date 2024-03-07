TSİİS Spor Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) tarafından düzenlenen Spor Medya Ödüllerinde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi foto muhabiri Samet Yalçın, 'Yılın En Başarılı Spor Fotoğrafı' kategorisinde ödül aldı.
Türkiye'de ilk defa Spor Medyası özelinde düzenlenen başarı ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) tarafından hayata geçirilen TSİİS Spor Medya Ödülleri, spor basınının duayenlerini ve emekçilerini buluşturdu.
TSYD Levent Tesisleri'nde düzenlenen gecede, 2023 yılının en başarılı spor gazetecileri ve kurumları ödüllerini aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan TSİİS Başkanı Nihat Güler, "Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası olarak ülkemizde sporun yaygınlaşması, spor kültürünün geniş kitlelere ulaşması, olimpik bilincin artması, Fair-Play'in bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi ve en önemlisi sporun katma değer üreten bir endüstri haline gelmesinde büyük katkısı ve payı bulunan spor medyasının hizmetlerine bir teşekkür vesilesi olması amacıyla bu organizasyonu başlatmış bulunuyoruz" dedi.
Törene katılan İstanbul Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da, sporu tabana yaymak için sektör bileşenleriyle işbirliğini yaygınlaştıracaklarını söyledi. 15 kategoride ödüle layık görülen isimler, ödüllerini spor dünyasının önde gelen isimlerinin ellerinden aldı.
Spor Medya Ödüllerinde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi foto muhabiri Samet Yalçın, 'Yılın En Başarılı Spor Fotoğrafı' kategorisinde ödüle layık görüldü.
Törende 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Fehmi Özgüler'in sahneye çıkışları sırasında duygusal anlar yaşandı.
TSİİS Spor Medya Ödüllerinde kazananlar şöyle:
Yılın En Başarılı Spor Fotoğrafı: Samet Yalçın/İHA
Yılın En Başarılı Spor Röportajı: Bozhan Memiş/AA
Yılın En Başarılı Spor Programı: İleri Üçlü/TRT
Yılın En Başarılı Spor Sayfa Tasarımı: Hürriyet Spor
Yılın En Başarılı Spor Muhabiri: Sezgin Gelmez/Beyaz TV
Yılın En Başarılı Spor Programı Sunucusu: Melike Çelik/A Spor
Yılın En Başarılı Spor Yazarı: Gürcan Bilgiç/Sabah-Fotomaç
Yılın En Başarılı Spor Kameramanı: Rafet Topcu/NTV
Yılın En Başarılı Spor Dergisi: Ribaund
Yılın En Başarılı Spor Spikeri: Özkan Öztürk/TRT
Yılın En Başarılı Spor İnternet Portalı: TV100
Yılın En Başarılı Spor Youtuberı: Ağırsağlam
Yılın En Başarılı Spor Radyosu: Radyospor
Yılın En Başarılı Amatör Sporlara Destek Veren TV'si: Akit TV
Yılın En Başarılı Amatör Sporlara Destek Veren Gazetesi: Fanatik - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TSİİS Spor Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında Düzceli sporcular 4 madalya kazandı. Şevval İnce Türkiye ikincisi, Aleyna Delice Türkiye ikincisi, Hazal İnce Türkiye üçüncüsü ve Fatma Çakır Türkiye üçüncüsü oldu.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapıldı. Erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Lisesi ikinci, Cemil Meriç Lisesi üçüncü ve Gölyaka MTAL dördüncü olurken kızlarda ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda kazandırılan eserlerini ve hizmetlerini "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" temasıyla gerçekleştirilen programda kamuoyuyla paylaştı.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'u ziyaret etti. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan görüşmede, TTF ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından 3 bin 500 kişilik merkez kort ile birlikte toplam 13 korta sahip TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni gezen Peru ve Durmuş, kortlarda incelemelerde bulundu. Türk tenisine katkılarından dolayı AA'ya teşekkür eden Durmuş, ortak projelerle gençlere hizmet etmek istediklerini söyledi.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, 15-17 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyona 60 ülkeden 380 sporcu katılacak ve Türkiye'yi 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek. Müsabakalarda milli sporcularımızın mücadelesiyle heyecan doruklara çıkacak.
Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, kaymakam olduktan sonra yükseklik korkusuna rağmen çocukluk hayali olan yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeye başladı. Lisanslı yamaç paraşütü pilotu olan Şenoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde uçuşlar gerçekleştirdi ve milli sporcu olmayı hedefliyor. Şenoğlu, aynı zamanda kadın bir yönetici olarak görev yaptığı illerde havacılığı sevdirmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyor ve gençlerin havacılığa ilgisini arttırmayı amaçlıyor.
Trabzon'da AKUT bünyesinde görev alan kadın gönüllüler, doğal afetlerde hayat kurtarmak için erkeklerle birlikte çalışıyor. AKUT'un Trabzon'daki gönüllüleri, sel, deprem, çığ gibi afetlerde görev almak üzere teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Kadın gönüllüler, arama kurtarma sertifikaları ve iş makineleri kullanma becerileriyle depremlerde hayat kurtarmak için çaba sarf ediyor. Kadın gönüllüler, fiziksel güçleriyle erkeklerden farklı olsa da düzenli eğitim ve çalışma ile aynı güce sahip olabildiklerini belirtiyor. AKUT gönüllüleri, aileleriyle uyumlu çalışma programları ve destekleri sayesinde başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?