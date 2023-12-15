 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TSSF Başkanı Oğuz Aydın Görevi Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

TSSF Başkanı Oğuz Aydın Görevi Bıraktı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, çeşitli iddialar ve şikayetler üzerine istifa etti. Federasyonun faaliyetleri durdurulmuş ve spor bakanlığı teftiş başlatmıştı. İstifanın ardından kayyum atanması ve olağanüstü seçim yapılması bekleniyor.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın Görevi Bıraktı
15.12.2023 - 13:24,  Güncelleme: 13:25
Abone Ol

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın görevi bıraktı. Geçmişi dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla dolu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, çeşitlli iddialar, istifalar, görevden almalar ve 10 aydır toplantı yapmamakla eleştirilirken spor bakanlığı teftiş başlatmıştı.

Federasyona bağlı cankurtaran eğitim merkezlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yaptığı şikayetlerin de Oğuz Aydın'ı istifaya götürdüğü iddia edildi. Şikayet konusu ise Oğuz Aydın'ın Türkiye'deki birçok cankurtaran eğitim merkezinden belge alan cankurtaranların belge yenileme işlemini haksız ve hukuksuz bir rekabetle kendine yakın bizzat oğlu ve kardeşi tarafından yönetilen eğitim merkezlerine yaptırdığı yönünde.

Haksız kazanç şikayetleri sonrasında önce TSSF'nin bütün faaliyetleri durduruldu. Bu sırada Oğuz Aydın, federasyonun muhasebe bölümünden iki personelin, genel koordinatörün, danışma ve organizasyon kurulundan birer üyenin işlerine son verildiğini duyurdu. Aralık ayı başında müfettişler görevlendirilerek federasyon yönetiminin tüm işlemleri incelemeye alındı. Spor Bakanlığı, Tahkim Kurulu'na yazı yazarak federasyonun bundan sonraki süre içerisinde izlenecek yol haritası ile ilgili bilgi istedi. Tahkim Kurulu kayyum kararı verirse federasyon yönetimine komisyon atanacak ve 2024 olimpiyatları sonunda seçim Kasım 2024'te yapılacak. Tahkim Kurulu teftiş raporları doğrultusunda seçim kararı verirse kısa bir süre içerisinde olağanüstü seçim yapılacak. Yönetmelik gereği olimpiyatlara 6 ay kala seçim yapılamıyor. Bu nedenle Tahkim Kurulu'nun çok kısa bir süre içerisinde karar alması bekleniyor.

OĞUZ AYDIN: EKSİKLERİMİZ VE YOL KAZALARIMIZ OLMUŞTUR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı bir kararla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 1 Aralık Cuma günü itibarıyla tüm faaliyetlerini durdurduğu TSSF Başkanı Oğuz Aydın yayınladığı bir video ile istifa ettiğini açıklarken, "Federasyonumuzun idari kadrosundaki arkadaşlarımızla iş ve işlemlerle ilgili çatışmalarımız oldu. Bu sebeple dört kişinin federasyonumuzun lehine bir kararla ilişiğini kestim. Bu durumun federasyonumuzun planlı faaliyetlerinin işleyişiyle daha fazla olumsuz hale getirmemesi için bakanlığımıza durumu arz ettikten sonra bakanlarımız faaliyetlerimizi geçici olarak durdurmuştu. En en kısa sürede normale döneceğine inanıyorum. Aradan geçen iki yıl gibi kısa sürede eksiklerimiz ve yol kazalarımız olmuştur. Buna rağmen mevcut imkanlarla özellikle sportif alanlarda birçok başarıyı federasyon olarak kazandık. Son günlerde yaşadığım bu üzücü olaylardan dolayı camiamıza enerjisi yüksek bir arkadaşımızın bayrağı daha ileriye taşıyabilmesi için sayın bakanımıza istifa dilekçemi vererek görevden affımı istedim. Sualtı camiama destekleri için teşekkür eder yapamadıklarım için özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.Sualtı sporlarına gönül veren spor kulüpleri, hakemler, sporcular ve idareciler sürecin sonunu merakla beklerken, akıllara gelen bir diğer soru ise seçimli genel kurulun yapılıp yapılmayacağı. 1 Aralık'ta Federasyonun faaliyetinin durdurulmasından 14 gün sonra Oğuz Aydın'ın başkanlıktan istifa etmesinin yönetmelik gereği olağanüstü başkanlık seçiminin  yapılmaması, Kasım 2024'te olağan seçimlere gidilmesi, bu geçiş döneminde TSSF yönetimine kayyum atanması sualtı sporları camiasında en çok konuşulan iddialar arasında.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Oğuz Aydın, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TSSF Başkanı Oğuz Aydın Görevi Bıraktı - Son Dakika


12:54
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım

Son Dakika
12:54 İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: TSSF Başkanı Oğuz Aydın Görevi Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement