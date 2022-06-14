Konuyla ilgili TÜFAD tarafından yapılan açıklamada, " Daha önce başkanlık görevini yürüten hocamız Muharrem Zeyno Hocamızın vefatından sonra boşalan başkanlık makamına, yapılan yönetim kurulu toplantısı ile Cumali Dedeoğlu hocamız getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › TÜFAD Malatya Başkanlığına Dedeoğlu getirildi - Son Dakika

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