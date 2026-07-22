Tuğba Çürük Türkiye Şampiyonu! - Son Dakika
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Tuğba Çürük Türkiye Şampiyonu!

Tuğba Çürük Türkiye Şampiyonu!
22.07.2026 09:41
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Bilecikli karateci Tuğba Çürük, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milli takıma seçildi.

Bilecikli karate sporcusu Tuğba Çürük, Türkiye şampiyonu oldu.

Bilecikli Milli sporcu Tuğba Çürük, Milli Takım seçmeleri ve Premier Lig etaplarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Karate Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu önemli başarıyla Milli Takım kadrosuna seçilen başarılı sporcu, Polonya'da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye ve Bilecik'i temsil edecek. Bilecik'in gururu olan milli sporcunun başarısı kentte büyük sevinçle karşılanırken, antrenörleri Murat Salih Kurnaz ile Tuğba Kurnaz'ın da bu başarıda önemli pay sahibi olduğu belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Türkiye şampiyonu olan Tuğba Çürük ile antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcumuz Tuğba Çürük'ün elde ettiği Türkiye şampiyonluğu bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi de yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki Tuğba, Polonya'da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda da ülkemizi ve Bilecik'imizi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılara imza atacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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