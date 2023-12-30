Tuğçe Beder, Paris 2024 Olimpiyatları\'nda ülkesini temsil etmeyi hedefliyor

Çocuk yaşlarda judoya başlayıp şampiyonluk ve çeşitli dereceler alan 24 yaşındaki Tuğçe Beder, yeni yılda yapılacak müsabakalardan başarılı sonuçlar alıp Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etmeyi hedefliyor.

Milli sporcu Beder, Türkiye Judo Federasyonunun faaliyetleri kapsamında Judo Olimpik Milli Takımı ile geldiği Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yılın son ağırlık antrenman kampını tamamladı.

Kamp döneminde yüksek irtifanın avantajlarından yararlanmaya çalışan milli judocu, ağırlık, güç ve kondisyon çalışmasının yanı sıra belirli aralıklarla Palandöken Dağı'nın zirvesine yaklaşık 2 saat süren tırmanışlar gerçekleştirdi.

Diğer sporcularla yeni yıla sıkı şekilde girmeye çalışan Beder, ocak ayında Portekiz'de düzenlenecek Grand Prix müsabakasında madalya alıp 2024'e iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak Beder, söz konusu organizasyonlardan da madalya ile dönerek Paris 2024 Olimpiyatları kotasını kesinleştirmeyi amaçlıyor.

Milli sporcu Tuğçe Beder, AA muhabirine, spora 11 yaşında Kocaeli'de başladığını, şu anda 48 kiloda yarışlara katıldığını söyledi.

Erzurum'da kamp yapmanın kondisyonlarını artırdığını belirten Beder, "Ağırlık çalışmasını normalde de yapıyoruz ama bu rakımda, bu hava şartlarında iki kat daha zor oluyor. Dağ tırmanışları, dağ koşuları bunların hepsi aslında kendimizle verdiğimiz bir mücadele. Başarılı bir takım olduğumuz için herkes en iyi şekilde hırsını ortaya koymaya çalışıyor." dedi.

İlk önemli madalyasını 2020'de Tel Aviv'de aldı

Büyükler kategorisinde de başarıları olduğunu ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle zorluklar yaşadığını anlatan Beder, şöyle devam etti:

"2020'de Tel Aviv'de ilk olimpiyat puan maçı olan Grand Prix müsabakasında üçüncü oldum. Bu aslında olimpiyat kotası ve puan anlamında büyüklerdeki ilk önemli madalyamdı. Sonrasında sakatlık yaşadım ve bir süre minderden uzak kaldım ama dönüşüm gayet iyi oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 48 kiloda şampiyon oldum. Bu da benim için prestijli ve önemli bir ödüldü. Şu an olimpiyat kotasına çok yakınım, aslında kotaya girmiştim ama bu yılın başında sakatlığım tekrar nüksetti ve ameliyat oldum. Bir süre yarışamadığım için rakiplerimiz puan kazanmaya devam etti. Ama çok şükür bunu da atlattım ve geçen ay Avustralya'da katıldığım okyanus açık turnuvasında üçüncü oldum. Bu da tekrar olimpiyat yarışını benim için en iyi şekilde başlattı."

Kariyeri boyunca yaşından daha çok madalya kazandığını dile getiren Beder, "Bunlardan en önemlileri farklı yaşlarda Avrupa ve dünya dereceleriydi. Önümüzdeki ay Rusya'da hazırlık kampı olacak ve ocak ayının sonunda Portekiz'de 2024'ün ilk müsabakası Grand Prix turnuvası olacak. Burası olimpiyat puanı veren önemli maçlardan birisi. Burada alacağım madalya beni olimpiyat kotasına sokacak ve Paris biletini alacağım. Nisan'da Avrupa, mayıs ayında ise dünya şampiyonaları var. Buralardan da alacağımız madalya bizim için olimpiyatı kesinleştirecek. Olimpiyatlarda hem bireysel hem takım olarak hedefimiz orada ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Zirveye çıkmak, takım halinde şampiyon olup madalyalarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenörü sayesinde spora başladığını ve çeşitli başarılar kazandığını belirten Beder, "Küçükken antrenörüm bendeki yeteneği keşfedip özel olarak ilgilendi ve çok kısa zamanda uluslararası dereceler elde etmeye başladım. 2015'de ümitler kategorisinde dünya üçüncüsü olarak ilk uluslararası derecemi kazandım. Sonra gençler kategorisinde ulusal ve uluslararası başarılar kazandım. 2018-2019 yıllarında gençlerde Avrupa ikincisi ve üçüncüsü oldum. O zamandan beri büyükler A Milli Takımı'nda yer alıyorum." diye konuştu.