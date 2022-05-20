Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı

20.05.2022 19:27

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı rakibi Valencia Victoria'yı yenerek şampiyon oldu. Hakem tarafından kolu havaya kaldırılarak şampiyonluğu ilan edilen Buse Naz gözyaşlarını tutamadı. Tüm Türkiye'ye duygusal anlar yaşatan milli boksör ringin ortasında ağladı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, tüm Türkiye'yi duygulandırdı! Ringe çöküp hüngür hüngür ağladı

KOLOMBİYALI RAKİBİNİ DE DEVİRDİ

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı ringden sildi.

Buse Naz Çakıroğlu, tüm Türkiye'yi duygulandırdı! Ringe çöküp hüngür hüngür ağladı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Milli boksör müsabakayı kazanmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Buse Naz Çakıroğlu, hakem tarafından kolu havaya kaldırılarak zaferi ilan edilmesinin ardından hüngür hüngür ağladı. O anlar tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatırken, Buse Naz'ın sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, tüm Türkiye'yi duygulandırdı! Ringe çöküp hüngür hüngür ağladı
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi! Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!

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Son Dakika Spor Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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