Tümer Metin Bilardoda Hedef Belirledi

Bilardo turnuvasına katılan eski milli futbolcu Tümer Metin, kendisine hedefler koyduğunu ve 3-4 yıl içinde bilardo sporunda isminden daha çok söz ettireceğini söyledi.

Bu sene 23.'sü düzenlenen BilardoMax Handikaplı 3 Bant Bilardo Ligi'ne bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen eski milli futbolcu Tümer Metin de katıldı. Metin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine turnuva ve bilardodaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bilardonun hayatımda kalmasını istiyorum"

Son 3 senedir bilardo turnuvalarında boy gösterdiğini belirten Tümer Metin, "Bilardo camiası olarak bu tabiri sevmiyoruz ama ben de gençliğimde herkes kadar kahve köşelerinde bilardo oynamaya başladım. 3 sene önce hayatımdaki boşlukları doldurmak ve bir rekabet ortamı içerisinde olabilmek adına yolumuz Semih Saygıner ve Murat Tüzül ile kesişti. Hala öğrenme aşamasındayım. Öğreniyorum, gelişiyorum, kaybediyorum, kazanıyorum ve bunlar bizim hayatımızda çok sıkça yaşadığımız duygular. Burası da çok cazip geldi. Bildiğim, senelerce yaptığım işten çok farklı bir ortam var. En başta gelen özellik tek başına yapılan bir spor olması ve hatanı da günahını da kendin çekiyorsun. Bir şekilde bilardonun hayatımda kalmasını istiyorum. Biraz daha ileriye götürmek istiyorum ve bunun için emek, efor, vakit harcıyorum. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Bana birçok şey öğretti, hayata bakışım değişti. Bugünden daha iyi olma motivasyonu buldum" ifadelerini kullandı.

"Bilardoyu daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için ben de elimden geleni yapıyorum"

Turnuvaya ilişkin görüşlerini de aktaran Metin, "Bu turnuvanın bu sene 23.'sü düzenleniyor. Benim 3. senem. Geçen sene Frederic Caudron'u gördük burada. Ondan önceki sene bir dünya yıldızı, bir efsane Raymond Ceulemans geldi. Bu sene Eddy Merckx burada. İçeride Türkiye'nin sayılı oyuncuları var. Şu anda klasmanda olan 8-9 oyuncu burada. Doğal olarak hem onlarla yarışabilmek hem onlarla aynı masayı paylaşabilmek ve amatör bir bilardocu olarak onlarla aynı ortamı paylaşabilmek de beni cezbeden taraflardan biri oldu. Dışarıdan bir göz olarak bilardoyu daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için ben de elimden geleni yapıyorum. İnsanların gelip izleyebilmesi bile çok özel bir şey" değerlendirmesini yaptı.

Son olarak bilardodaki hedeflerine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Tümer Metin, "3-4 sene içinde bu spor dalında ismimi daha çok duyacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL