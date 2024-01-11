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TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Çalık'ı anma videosu paylaştı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Çalık'ı anma videosu paylaştı

TÜMOSAN Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına video hazırladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çalık'ın yeşil sahalardaki görüntülerine ve anma törenlerine yer verildi. Çalık, futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan bir isimdi ve Gençlerbirliği, Galatasaray, Konyaspor ve milli takım formalarını giymişti. 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Çalık, büyük bir üzüntüyle anılıyor.

TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Çalık\'ı anma videosu paylaştı
11.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 12:48
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TÜMOSAN Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına video hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Alışamadım Ahmet Çalık 1994-?" başlığıyla yapılan paylaşımda, Çalık'ın yeşil sahalardaki görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde Çalık için yapılan anma törenleri de yer aldı.

Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbol kariyerinde Galatasaray, Konyaspor ve milli takım formalarını giydi.

Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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