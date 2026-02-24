TÜMOSAN Konyaspor Rams Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

TÜMOSAN Konyaspor Rams Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor Rams Maçına Hazırlanıyor
24.02.2026 21:13
Konyaspor, Başakşehir maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Palut yönetiminde çalışıyor.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı Rams Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Pas ve rondo ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil beyazlılar, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

