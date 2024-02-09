TÜMOSAN Konyaspor, Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı

TÜMOSAN Konyaspor, Teenage Hadebe\'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor, Zimbabweli stoper Teenage Hadebe'yi sezon sonuna kadar transfer etti. Hadebe, kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen törende sözleşmeye imza attı ve yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek.

09.02.2024 19:27
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Teenage Hadebe'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Zimbabweli stoper Hadebe, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Nuri Kaymak'ın hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Hadebe, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA

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