Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için hazırlanıyor - Son Dakika
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Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için hazırlanıyor

Tuna Tunca, Manş Denizi\'ni geçmek için hazırlanıyor

Tuna Tunca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak Manş Denizi'ni geçmek için antrenmanlarını sürdürüyor. Tunca, daha önce birçok maratonu başarıyla tamamladı ve yeni hedefi Manş Denizi'ni geçmek.

07.09.2024 11:51  Güncelleme: 11:58
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Tuna Tunca, yıllardır hayalini kurduğu Manş Denizi İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu hedefine ulaşmak için gün sayıyor. Son olarak dünyanın en uzun maraton yarışlarından biri olan Capri Adası- Napoli arasındaki 36 kilometrelik parkuru başarıyla geçen Tunca, başarısına yeni zaferler eklemek için sabırsızlanıyor.

Kariyerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde sürdüren 21 yaşındaki maraton yüzücüsü Tuna Tunca, yeni bir hedefle kilitlendi. İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçen İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tunca, bu kez İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk Türk otizmli yüzücü olmayı amaçlıyor.

Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı da yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey olmuştu. Tunca, bu yıl ise 10 ile 15 Eylül tarihlerinde İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk Türk otizmli yüzücü olmayı hedefliyor. Açık su yarışlarında her seferinde kendi yaş kategorisinde derece yapmayı başaran Tuna Tunca, sekiz yıldır antrenörlüğünü yapan Mert Onaran ile büyük yarışa hazırlanıyor.

Antrenman 20 kilometre

Antrenmanlarına devam ettiğini dile getiren Tuna Tunca, "Manş geçişi için her gün idman yapıyorum. En son Sığacık'ta 20 kilometre yüzdüm. Sağlıklı besleniyorum, somon, yumurta yiyorum, buz küvetine giriyorum ve haftada 2 gün kuvvet antrenmanı yapıyorum" diye konuştu.

Gülnur Tunca: "Dalgıç giysisi giymeyecek"

Manş Denizi'ndeki ortalama su sıcaklığının 14-18 santigrat derece arası olacağını ve oğlunun bu sıcaklıktaki suda 'wetsuit' (dalgıç giysisi) giymeden sadece mayoyla yüzeceğini belirten anne Gülnur Tunca, "Tuna için açık su yüzme dünyasında 'Everest' olarak tanımlanan Manş Denizi geçişi gerçekten büyük bir meydan okuma olacak. Tuna hem otizme karşı ön yargılara, hem de açık su yüzmeye meydan okuyacak. Çünkü yıllardır otizmli yani farklı bir birey olarak karada var olabilmek için tüm otizmli bireyler gibi her gün büyük mücadeleler verdi. Bunu da başaracak" dedi.

Mert Onaran: "Otizmli birey olarak geçen Türk yok"

En büyük hedeflerinin Manş Denizi geçişinin olduğunu belirten antrenör Mert Onaran, "Açık suda en bilindik, en popüler yarışın olduğu Manş Denizi geçişinde yarışmacılar orada hem soğuk su ile hem de akıntıyla mücadele ediyor. Tek başına ülkemizden otizmli birey olarak Manş Denizi'ni geçen yok. Başarırsak ilk olacak. Bir şekilde farklılık da oluşturmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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