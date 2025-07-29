Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonası Başladı

Tunceli\'de Rafting Türkiye Şampiyonası Başladı
29.07.2025 17:09
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Tunceli'de Munzur Nehri'nde yapılan Rafting Türkiye Şampiyonası, 42 takım ve 300 sporcuyla devam ediyor.

TUNCELİ'de Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları başladı.

Türkiye Kano Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları Tunceli'de başladı. Şampiyona için Munzur Nehri'nde parkurlar oluşturuldu ve düzenlemeler yapıldı. 9 ilden 42 takım ile 300 sporcu ve teknik ekibin katıldığı yarışların ilk günü Mavi Köprü mevkiinde başladı. Dün sabah saatlerinde RX sıralama yarışlarıyla başlayan şampiyona öğleden sonra RX yarışlarıyla devam etti. Bu sabah itibariyle de Slalom yarışlarıyla şampiyona devam etti. Slalom yarışlarında ilk düdüğü vali Şefik Aygöl çaldı. Sporcular müsabakalarda Türkiye'nin debisi yüksek akarsuların başında gelen Munzur'da şampiyon olabilmek için ter döktü. Şampiyona kentte 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Şampiyon olan takım ise Avrupa Şampiyonası'na hak kazanacak.

VALİ AYGÖL: MUNZUR DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ RAFTİNG PARKURU

Vali Şefik Aygöl, Munzur nehrinin dünyanın en uzun ikinci rafting parkuru olduğunu belirterek, "Ülkemizin en güzel nehirlerden biri olan Munzur suyumuzun kenarındayız. Munzur suyu bu memlekete çok anlamlı bir yeri var. Ayrıca spor anlamında da çok önemli bir yere sahip. Bunlardan bir tanesi de malumlarınız rafting merkezlerinden biri. Rafting açısından Munzurumuz dünyanın 36 kilometre ile en uzun rafting sahalarından biri. Hatta ikinci sırada bu konuda ülkemizin de en uzun rafting sahası. Dün başlayan Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa yarışmaları elimizde dün start aldı. Biz önceki gün güzel bir seremoniyle bir başlangıç yaptık. Orada da ifade ettiğimiz gibi 9 tane vilayetimizden 44 tane takım ve 300 tane sporcumuz şu anda güzel bir şekilde yarışıyorlar. Bu yarışmanın içerisinde ikinci gündeyiz. Dün çok heyecanlı yarışlarımız oldu. Şimdi arkamızda slalom yarışları dediğimiz yarışlarla devam ediyoruz. Ben ilk önce özellikle Kano Federasyon Başkanlığımıza tercihini şehrimizden ve özellikle Munzurumuzdan yönelik kullandıkları için kendilerine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Gençlik Spor Bakanımız başta olmak üzere bütün Gençlik Spor Teşkilatı'na bu güzel organizasyonu hem organize etkileri ve sahip çıkartışı mekanlarına teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca tabi en önemlisi bugün bizimle beraber olan 9 ilin bütün kulüplerine, sporcularına, teknik heyetlerine ve bugün yarışmalarda bizimle gerçekten terbiye edilen hakemlerimize teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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