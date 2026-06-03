Tunus 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
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Tunus 2026 Dünya Kupası'na Hazır

03.06.2026 11:18
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Tunus, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda, Japonya ve İsveç ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alacak Tunus, son 3'ü üst üste toplam 7. kez bu organizasyonda boy gösterecek.

Grubunda Hollanda, Japonya ve İsveç ile mücadele edecek Tunus'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Tunus asıllı Fransız milli futbolcu Sabri Lamouchi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tunus, Afrika Elemelerini yenilgisiz geçerek Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

Namibya, Liberya, Malavi, Ekvator Gienesi ve Sao Tome ve Principe'nin olduğu grubu 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 28 puanla noktaladı.

Oynadığı maçlarda hiç gol yemeyen Tunus, tek puan kaybını Namibya ile 0-0 berabere kalarak aldı.

Tunus'un 22 kez fileleri havalandırdığı ve gol yemediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Afrika Elemeleri:

Tunus-Sao Tome ve Principe: 4-0

Malavi-Tunus: 0-1

Tunus-Ekvator Ginesi: 1-0

Namibya-Tunus: 0-0

Liberya-Tunus: 0-1

Tunus-Malavi: 2-0

Tunus-Liberya: 3-0

Ekvator Ginesi-Tunus: 0-1

Sao Tome ve Principe: 0-6

Tunus-Namibya: 3-0

Puan durumu:

TAKIMOGBMAYPuan

Av.
1Tunus1091022028

+22
2Namibya10433131015

+3
3Liberya10433131115

+2
4Malavi10415111013

+1
5Ekvator Ginesi1032581511

-7
6Sao Tome ve Principe101095263

-21

Öne çıkan oyuncuları

Tunus Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki en kritik ismi, Premier Lig ekiplerinden Burnley forması giyen Hannibal Mejbri olacak.

Kasımpaşa'da forma giyen Mortadha Ben Ouanes ve Adem Arous'un da kadrosunda yer aldığı Tunus'ta Eintracht Frankfurtlu orta saha Ellyes Skhiri, Celtic'le İskoçya'da şampiyonluğa ulaşan Sebastian Tounekti ve Augsburglu Ismael Gharbi Tunusluları sevince boğmak için Lamouchi'nin en önemli kozları olarak görev alacak.

Dünya Kupası geçmişi

Tunus Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 18 maç yapan Tunus, 3 galibiyet alırken, 10 maçta rakiplerine mağlup oldu. 5 karşılama ise beraberlikle sonuçlandı.

Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 ve 2022'de katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

2022'deki organizasyonda Danimarka'yla golsüz berabere kalan Tunus, Avustralya'ya 1-0 yenildi. "Kartaca Kartalları", gruptaki son maçında kupanın finalisti Fransa'yı 1-0 yense de topladığı 4 puan gruptan çıkmak için yeterli olmadı.

Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1978 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

2022 - Grup aşaması

Kadro

Kaleci: Sabri Ben Hassan (Etoile Sportive du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahmene (CS Sfaxien)

Defans: Ali Abdi (OGC Nice), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance Tunis), Adem Arous (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Servette), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (IFK Norkköping), Omar Rekik (Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys)

Orta saha: Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Elias Achouri (Kopenhag), Khalil Ayari (PSG Espoirs), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)

Maç takvimi

Tunus'un 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

15 Haziran (TSİ 05.00): İsveç-Tunus (Monterrey Stadyumu)

21 Haziran (TSİ 07.00): Tunus-Japonya (Monterrey Stadyumu)

26 Haziran (TSİ 02.00): Tunus-Hollanda (Kansas City Stadyumu)

Kaynak: AA

Hollanda, Japonya, Futbol, İsveç, Tunus, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tunus 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

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